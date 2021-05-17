У Китаї створили вентилятор, який можна носити на шиї

Китайська компанія ZMI представила невеликий портативний бездротовий вентилятор, який можна носити на шиї.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє HunchMag.

Пристрій дістав назву ZMI Hanging Neck Folding Fan. Його конструкція дозволяє нахиляти вентилятор від 0° до 120° відносно основи, тим самим регулюючи напрямок повітряного потоку та створюючи оптимальні умови охолодження.

Вентилятор має сім лопатей і три швидкості. У режимі максимального потоку повітря вентилятор може працювати на одному заряді до 4 годин, із середньою потужністю - до 8 годин, а на мінімальній швидкості - і 13 годин.

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Розкладний вентилятор надійшов у продаж 15 травня, пристрій коштує 15 доларів.