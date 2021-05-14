Перший автомобільний телеканал розширює кордони

Перший автомобільний телеканал, враховуючи актуальність автотематики у світі та активний розвиток автотранспорту та новітніх технологій, у грудні 2019 року отримав європейську ліцензію з назвою «EL PRIMER CANAL AUTOMOVILISTICO».

28 квітня 2021 року Національна Рада України з питань телебачення та радіомовлення у відповідь на звернення ТОВ «АУТО ТІВІ» прийняла рішення щодо внесення ПЕРШОГО АВТОМОБІЛЬНОГО до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та законодавства України.

Відтепер ПЕРШИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ в Україні транслюється компанією ТОВ «АУТО ТІВІ» з технічними параметрами мовлення за технологією IPTV/OTT з використанням дротових та оптичних ліній зв’язку.

Отже, зустрічайте незабаром оновлений формат улюбленого телеканалу, який буде знайомити українських глядачів зі світовим та українським автоспортом, пропагувати досягнення українських автоспортсменів у світі та в Україні. На вас чекають світові та українські презентації новеньких авто, огляди та тест-драйви, новини автопрому та електромобілів, а також шоу з усіма відомими європейськими та українськими ведучими.

Незабаром на глядачів також чекає жіноча Формула 1 і World Rallycross Championship.

Слідкуйте за новинами на https://www.facebook.com/1auto.tv/

Деталі, де дивитися телеканал та інша інформація на https://1auto.tv/

Фото з відкритих джерел