Штучний інтелект навчили набирати тексти на сенсорному екрані
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ScienceDaily.
Створена дослідниками з Фінського центру штучного інтелекту (FCAI) та Університету Аалто модель може імітувати, як людина вводить тексти на сенсорній клавіатурі будь-якого дизайну.
Зазначається, що вона так само робить помилки, виявляє їх - хоча й не завжди відразу - і виправляє.
Модель також показує, як люди пристосовуються до нової системи автоматичної корекції або дизайну клавіатури.
«Тепер, коли у нас є реалістична симуляція того, як люди друкують на сенсорних екранах, має бути набагато простіше оптимізувати дизайн клавіатури для кращого набору тексту, що означає менше помилок і швидший набір», - заявив один з розробників Юссі Йокінен.
Як повідомляв Укрінформ, дослідники з Університету центральної Флориди у США розробили систему штучного інтелекту, що визначає сарказм у текстах із соцмереж.