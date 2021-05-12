Nissan і Mitsubishi заявили про масштабні збитки через пандемію

Провідні японські автомобілебудівні компанії Nissan і Mitsubishi Motors заявили про масштабні річні збитки, що були спричинені незадовільним збутом в умовах пандемії коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Компанія Nissan повідомила про чисті втрати в розмірі близько 4,1 млрд. доларів у фінансовому році, який завершився в березні цього року.

Продаж скоротився по всьому світу, як результат впливу пандемії і незадовільних показників діяльності автовиробника.

Компанія також повідомила, що, згідно з припущеннями, вона продовжуватиме зазнавати збитків третій рік поспіль. Компанія прогнозує, що чисті втрати становитимуть приблизно 550 млн доларів за період 12 місяців до березня 2022 року.

"Ми знаходимося перед обличчям ризиків для нашого бізнесу, у тому числі брак поставок напівпровідників і зростання вартості сировини", - сказав президент компанії Утіда Макото.

Читайте також: Nissan продає свою частку в Daimler

Партнер Nissan по альянсу, компанія Mitsubishi Motors зареєструвала збитки групи в розмірі близько 2,9 млрд доларів через незадовільний продаж на своєму основному ринку в Південно-Східній Азії.