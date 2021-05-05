Nissan продає свою частку в Daimler

Японська автомобілебудівна компанія Nissan повідомила про намір продати всю свою приблизно 1,5% частку в німецькому автоконцерні Daimler шляхом пропозиції акцій інституціональним інвесторам.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

У березні про аналогічне рішення повідомив партнер Nissan - французький автовиробник Renault.

Фінансове становище Nissan залишається нестійким через слабкий продаж і негативний вплив пандемії.

За повідомленням компанії, сума надходжень від продажу акцій становитиме трохи менше 1,15 млрд євро.

Nissan планує використовувати ці кошти для «подальшого зміцнення і посилення конкурентоспроможності компанії», зокрема вкладу в просування електрифікації.

У компанії додали, що промислове партнерство компанії з Daimler залишиться незмінним і не опиниться під впливом продажу.

Відзначається, що в 2010 році Nissan і Renault кожна придбали частки в Daimler у розмірі близько 1,5%. Три компанії планували створити масштабну автомобільну групу для ширшої взаємодії, зокрема у сфері розроблення компактних автомобілів.

Однак тристороннє співробітництво не розвивалося, як на те сподівалися партнери. Замість нього Nissan і Renault повідомили про тристоронній союз з японським автовиробником Mitsubishi Motors.

Як повідомляв Укрінформ, японська компанія Nissan представила новий спортивний автомобіль 2022 Nissan GT-R NISMO Special Edition.