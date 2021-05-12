Німецька компанія Volkswagen представила новий автомобіль Volkswagen Tiguan.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CarBuzz.

У цього кросовера 2-літровий турбодвигун потужністю 184 кінських сил та крутним моментом у 221 Нм.

Volkswagen представив новий кросовер / Фото: Carbuzz

Автомобіль буде доступний у білому й червоному кольорах.

У стандартній версії Volkswagen Tiguan вбудовано 20,3-сантиметровий сенсорний дисплей з інформаційно-розважальною системою. Проте на замовлення також доступний 25,4-сантиметровий екран.

Зазначається, що система IQ.Drive, зокрема, допомагатиме з паркуванням та розпізнаванням дорожніх знаків.

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Вартість базової моделі стартує від близько 25 тисяч доларів, але не коштуватиме дорожче 40 тисяч. Перші продажі заплановані на осінь цього року.

Як повідомляв Укрінформ, англійський виробник спортивних автомобілів Aston Martin представив новий автомобіль Aston Martin V12 Speedster у версії DBR1.

Фото: Volkswagen