Український ринок електрокарів за квітень зріс на 6%

В Україні у квітні 2021 року було зареєстровано 699 електромобілів, що на 6% більше ніж у березні цього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

Зазначається, що у квітні 2020 року через карантинні обмеження в Україні було зареєстровано всього 38 електромобілів.

Найбільше минулого місяця в Україні було придбано легкових електромобілів - 666 одиниць, з них 66 нових та 604 вживаних авто.

Найпопулярнішим електрокаром у квітні став Nissan Leaf, 198 авто цієї марки було зареєстровано в Україні за місяць. На другому місці опинилась марка TESLA Model 3: 77 реєстрацій. Третє місце посіла марка Chevrolet Bolt: 67 реєстрацій. На четвертому місці опинилась Tesla Model S (38 реєстрації), на п'ятому - Audi E-Tron (37 реєстрацій).

Також у квітні 2021 року в Україні було придбано 33 комерційних електромобілів, з яких 29 були марки Renault Kangoo Z.E.

Всього за чотири місяці з початку року в Україні зареєстровали 2,4 тис. електромобілів, що на 37% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Частка уживаної техніки в цій кількості становить 90%.

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Як повідомляв Укрінформ, у січні-березні 2021 року в Україні було зареєстровано 1,7 тис. електромобілів, що на 1% менше, ніж за аналогічний період минулого року.