Clubhouse запустила додаток для Android
Як передає Укрінформ, про це йдеться в заяві Clubhouse.
Раніше цей додаток був доступний винятково для iOS.
Відтепер додаток Clubhouse доступний для користувачів Android у США, а згодом соцмережа запустить його у решті англомовних держав.
Користувачі за межами США можуть оформити попереднє замовлення на сторінці Clubhouse в магазині Google Play.
«Наш план на кілька наступних тижнів полягає в тому, щоб зібрати відгуки спільноти, виправити проблеми, які ми побачимо, і працювати над додаванням декількох остаточних функцій, таких як платежі та створення клубу, перш ніж розгортати його в ширшому масштабі», - заявили в компанії.
Як повідомляв Укрінформ, соціальна мережа Facebook планує в найближчі кілька місяців запустити ряд аудіофункцій, у тому числі Live Audio Rooms - аналог популярного додатка аудіочатів Clubhouse.