Clubhouse запустила додаток для Android

Соціальна мережа Clubhouse запустила офіційний додаток для операційної системи Android.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в заяві Clubhouse.

Раніше цей додаток був доступний винятково для iOS.

Відтепер додаток Clubhouse доступний для користувачів Android у США, а згодом соцмережа запустить його у решті англомовних держав.

Користувачі за межами США можуть оформити попереднє замовлення на сторінці Clubhouse в магазині Google Play.

«Наш план на кілька наступних тижнів полягає в тому, щоб зібрати відгуки спільноти, виправити проблеми, які ми побачимо, і працювати над додаванням декількох остаточних функцій, таких як платежі та створення клубу, перш ніж розгортати його в ширшому масштабі», - заявили в компанії.

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Як повідомляв Укрінформ, соціальна мережа Facebook планує в найближчі кілька місяців запустити ряд аудіофункцій, у тому числі Live Audio Rooms - аналог популярного додатка аудіочатів Clubhouse.