Для соцмереж розробили «детектор сарказму» зі штучним інтелектом

Дослідники з інформатики Університету центральної Флориди у США розробили систему штучного інтелекту, що визначає сарказм у текстах із соцмереж.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Neuroscience News.

Соцмережі стали основною формою спілкування як для приватних осіб, так і для компаній, що прагнуть продавати свої товари та послуги. Розуміння та реагування на відгуки клієнтів у Twitter, Facebook та інших платформах критично важливе для успіху бізнесу, але цей процес трудомісткий.

«Під час живої розмови сарказм можна легко визначити за допомогою міміки, жестів і тону оратора. Виявлення сарказму в текстовому спілкуванні — незвичне завдання, оскільки жоден з цих сигналів недоступний», — цитує видання Рам’я Акулу, докторантку з інформатики, яка займалася розробкою системи.

Команда навчила комп'ютерну модель знаходити закономірності, які часто вказують на сарказм, і поєднала це з навчанням правильному виділенню конкретних слів та реплік.

Вони «згодовували» моделі великі масиви даних, а потім перевіряли точність визначення сарказму.

Вчені застосували техніку аналізу настроїв — автоматизований процес визначення емоцій користувача, що написав текст. Хоча штучний інтелект використовується для логічного аналізу даних, цей метод подібний до правильного визначення емоцій під час комунікації.