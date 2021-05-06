У США створили новий вид голограм

Вчені американського університету Брігама Янга розробили новий вид голограм, не обмежених кутом огляду, що відображаються з різних точок без втрати тривимірного ефекту.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Gizmodo.

Для більшості 3D-голограм необхідний спеціальний екран, і навіть тоді тривимірний ефект обмежується невеликим кутом огляду. Зображення дійсно схожі на реальні, але достатньо відійти вбік, щоб переконатися у зворотному.

Підхід дослідників з американського університету Брігама Янга полягає у використанні лазерів замість екранів: невидимого, що керує частинкою, яка плаває в повітрі, та видимого, який підсвічує цю частинку різними кольорами, коли вона рухається заздалегідь визначеним шляхом. Цей процес створює ефект зображення, яке плаває у повітрі.

На відміну від звичайних голограм, спостерігач може бачити ці голограми з будь-якої точки і ходити навколо них зі збереженням їхнього тривимірного ефекту.

Як зазначає видання, ще 2018 року дослідники університету Брігама Янга продемонстрували пристрій під назвою Optical Trap Display, який використовував лазери для створення голографічних зображень. Ця ж команда зараз винайшла нову техніку, яка дозволяє анімувати ці голографічні картинки.