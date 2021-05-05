Туреччина створила власний танковий двигун

У Туреччині заявили про створення та успішний запуск танкового двигуна.

Як повідомляє Укрінформ про успішні випробування написав на своїй сторінці у Twitter очільник директорату оборонної промисловості (SSB) Туреччини Ісмаїл Демір.

«Компанія BMC Power створила двигун BATU потужністю в 1500 к.с. для танків, БТР та іншої військової техніки. Двигун розробили та успішно запустили турецькі інженери», - повідомив Ісмаїл Демір.

Savunma sanayiimiz motor teknolojisinde de emin adımlarla hedeflerine ilerliyor.



Tank, muhtelif zırhlı araç ve makinalar için BMC Power tarafından geliştirilen 1500 beygir gücündeki ilk motorumuz #BATU’nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti. #BizimMühendisler yapıyor! pic.twitter.com/bkpDsnqNEz — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) May 5, 2021

Таким чином, Туреччина реалізує намір максимального заміщення імпортних деталей та систем вітчизняними, аби зменшити свою залежність від зовнішніх постачань.

Як відомо, у квітні офіційний Вашингтон запровадив санкції проти державної оборонної структури Туреччини SSB на підставі Акту протидії противникам Америки шляхом санкцій (CAATSA). Обмеження було запроваджено проти SSB, а також його керівників – Ісмаїла Деміра, Фарука Їгіта, Серхата Генкоглу та Мустафи Альпер Деніза.

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Як повідомляв Укрінформ, адміністрація США неодноразово погрожувала санкціями турецькій стороні через закупівлю ними російських комплексів ППО С-400, що розходиться зі спільними інтересами в межах союзництва в НАТО.

Вчора в SSB повідомили про розробку та тестування власної системи управління вогнем VOLKAN-M.