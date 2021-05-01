Гелікоптер NASA успішно здійснив четвертий політ на Марсі

Гелікоптер NASA успішно здійснив четвертий політ на Марсі

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Укрінформ
Американське космічне агентство NASA провело четвертий запуск на Марсі гелікоптера Ingenuity – він літав довше і швидше, ніж у попередні тестові пуски.

Про це у Твіттері повідомляє лабораторія реактивного руху NASA, передає Укрінформ.

«MarsHelicopter здійснив свій четвертий політ, пролетівши далі та швидше, ніж будь-коли раніше. Пролітаючи над марсіанською поверхнею, він також зробив більше світлин», - йдеться у дописі.

Повідомлення супроводжується фотографією з марсохода Perseverance, який зафіксував політ гелікоптера Ingenuity. Зображення із самого літального апарата мають надійти трохи згодом.

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Як повідомляв Укрінформ, марсохід Perseverance Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) прибув на Марс 18 лютого після майже 7 місяців польоту.

19 квітня NASA вперше в історії запустила літальний апарат на Марсі - надлегкий мінігелікоптер Ingenuity.

Вертоліт вартістю 85 млн дол. став першим літальним апаратом, запущеним на іншій планеті.

Фото: NASA/JPL-Caltech

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