У Нідерландах в будинок, надрукований на 3D-принтері, заселилися мешканці

У нідерландському Ейндговені в будинок, зведений з використанням технології 3D-друку заселилося подружжя з Амстердама.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на NL TIMES, пара отримала ключі від будинку в п’ятницю.

«Мешканці першого в Нідерландах будинку, збудованого з використанням технології 3D-друку, отримали ключі від свого нового помешкання в п’ятницю. Будинок, перший із п’яти запланованих у проекті, знаходиться в Ейндговені», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це перший придатний для проживання об’єкт з опірними стінами, виготовленими за технологією 3D-друку.

У будинку площею 94 кв м є вітальня та дві спальні.

Як повідомляв Укрінформ, бельгійська компанія Kamp C закінчила будівництво двоповерхового будинку з використанням технології 3D-друку.

Друк був здійснений за допомогою найбільшого у Європі цементного принтера BOD2 компанії COBOD (Construction of Buildings on Demand - конструювання будинків на замовлення) протягом 15 днів, а споруджений будинок за кілька місяців, з урахуванням графіку навчання студентів, які працювали над проєктом.

Будівництво розпочалося в листопаді 2019 року, коли принтер розмістили на будівельному майданчику та зібрали за допомогою крана. Після запуску BOD2 працює автономно, проте одна людина за комп’ютером має стежити за процесом роботи.

Kamp C також повідомила, що одна з компаній-партнерів розробляє спосіб будівництва басейнів за допомогою 3D-друку.

Photo: Bart van Overbeeke