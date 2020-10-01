На 3D-принтері друкують перший у Німеччині будинок з бетону
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на DW.
"Для друку стін двоповерхового будинку на одну сім'ю загальною площею 160 квадратних метрів використовується спеціальний бетон. Кожен шар не перевершує декількох сантиметрів", - йдеться в повідомленні.Перший дім у Німеччині, надрукований на 3D-принтері Фото: Dpa
В цілому, застосування таких 3D-принтерів може не тільки прискорити процес зведення об'єктів, а й сприяти економії будівельних матеріалів та інших ресурсів.
Фінансову підтримку в розмірі 200 тисяч євро цього пілотного проекту надає влада Північного Рейну - Вестфалії, щоб з'ясувати економічні та практичні аспекти для можливого широкого застосування нової технології. Раніше такі будинки вже були створені в декількох країнах, зокрема, в США і Бельгії. Системи різних виробників вже фактично готові до запуску в серійне виробництво.
Фото: Dpa