На 3D-принтері друкують перший у Німеччині будинок з бетону

У Німеччині на 3D-принтері друкують перший будинок з бетону - в місті Беккумі у федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на DW.

"Для друку стін двоповерхового будинку на одну сім'ю загальною площею 160 квадратних метрів використовується спеціальний бетон. Кожен шар не перевершує декількох сантиметрів", - йдеться в повідомленні.

Перший дім у Німеччині, надрукований на 3D-принтері Фото: Dpa

В цілому, застосування таких 3D-принтерів може не тільки прискорити процес зведення об'єктів, а й сприяти економії будівельних матеріалів та інших ресурсів.

Фінансову підтримку в розмірі 200 тисяч євро цього пілотного проекту надає влада Північного Рейну - Вестфалії, щоб з'ясувати економічні та практичні аспекти для можливого широкого застосування нової технології. Раніше такі будинки вже були створені в декількох країнах, зокрема, в США і Бельгії. Системи різних виробників вже фактично готові до запуску в серійне виробництво.

Фото: Dpa