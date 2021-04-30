У «Дії» стався технічний збій

Міністерство цифрової трансформації повідомило про можливі технічні проблеми у роботі «Дії».

Як передає Укрінформ, про це поінформувало Мінцифри у Фейсбуці.

«Сьогодні вранці стався технічний збій на платформі G-Cloud хостинг-провайдера DeNovo, на якому розміщені портал та застосунок «Дія». Програмний збій стався в технологічному стеку віртуалізації», - ідеться в повідомленні.

О 14.30 Мінцифри повідомило, що технічні роботи на платформі завершилися, спеціалістам вдалося провести відновлювальні роботи в максимально короткий час та усунути причини проблем.

Наразі доступні цифрові документи в застосунку, онлайн-послуги та всі сервіси "Дії".

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Як повідомляв Укрінформ, Мінцифри та Державна податкова служба запускають послугу зі сплати податків через «Дію».