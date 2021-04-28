У Німеччині розробили дрон, який одночасно може перевозити три пакунки

Німецька компанія Wingcopter представила дрон Wingcopter 198, який під час одного польоту може перевозити три пакунки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє New Atlas.

Літаючий апарат має 8 роторів та важить 20 кг.

Дрон може одночасно перевозити три пакунки розміром 22 x 40 x 19 см. При цьому загальна вага вантажу має бути не більше 25 кг.

Зазначається, що дрон використовує камери зі штучним інтелектом та спеціальне програмне забезпечення, що дозволяє йому уникати перепон під час польоту.

При ідеальних погодних умовах Wingcopter 198 може пролетіти до 75 км або знаходитися у повітрі впродовж 40 хвилин з вантажем у 5 кг.

У компанії стверджують, що один оператор може одночасно управляти десятьма безпілотниками. Очікується, що серійне виробництво Wingcopter 198 розпочнеться незабаром.

Як повідомляв Укрінформ, дослідники з Шанхайського університету Цзяотун розробили безпілотник, який може злітати з води та пірнати.