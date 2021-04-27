Під час перших польотів на Марс багато людей можуть загинути – Маск

Глава компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що під час перших місій на Червону планету може загинути велика кількість людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Fox Business.

«Чесно кажучи, купа людей, напевно, помре на початку (місій на Марс – ред.)», - сказав Маск.

За його словами, ці початкові місії на Червону планету будуть незручними для людського організму, адже, зокрема, ймовірно не буде хорошої їжі.

Водночас він додав, що політ на Марс буде «дивовижним досвідом» для людини.

«Це буде не для всіх. Тільки для добровольців», - наголосив Маск.

Читайте також: Гелікоптер NASA пролетів на Марсі 50 метрів

Зазначається, що у грудні минулого року глава компанії SpaceX спрогнозував, що його компанія до 2026 року висадить людину на Марсі.

Як повідомляв Укрінформ, 24 квітня багаторазовий космічний корабель Crew Dragon-2 компанії SpaceX із чотирма астронавтами на борту успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції.