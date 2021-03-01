SpaceX скасувала запуск 60 супутників за хвилину до старту

SpaceX скасувала запуск у космос ракети Falcon 9 із 60 супутниками Starlink за 1 хвилину й 24 секунди до старту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці компанії в Твітері.

Watch Falcon 9 launch 60 Starlink satellites to orbit → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/tUKSoNMUl9 — SpaceX (@SpaceX) March 1, 2021

Виліт ракети перервали автоматично. Причин таких дій поки не афішують.

Натомість у компанії заявляють, що ці супутники запустять завтра о 19:15 за київським часом.

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Як повідомлялося, ракета-носій Falcon 9 компанії Ілона Маска SpaceX у понеділок, 1 березня, мала доставити на земну орбіту чергову партію мінісупутників для покриття Землі швидкісним супутниковим інтернетом.