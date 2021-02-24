Kia представила новий автомобіль

Південнокорейська компанія Kia Motors представила новий пасажирський автомобіль 2022 Kia Carnival для американського ринку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car and Driver.

У мінівені встановлений 3,5-літровий двигун V6 із потужністю в 290 кінських сил та крутним моментом у 262 Нм. Також автомобіль має 8-ступневу автоматичну коробку перемикання.

Сам транспортний засіб розрахований на перевезення до 8 пасажирів.

В автомобілі встановлений сенсорний дисплей у 20,3 сантиметри, проте є також варіант у 31,2 см.

Очікується, що автівка надійде у продаж у США у другому кварталі цього року. Вартість одного екземпляра буде вищою за поточну модель автомобіля 2021 Sedona, ватрість якої 31 575 доларів США. Компанія пообіцяла впродовж наступних декількох місяців оприлюднити більше інформації.

Як повідомляв Укрінформ, південнокорейська компанія Hyundai представила еклектичний кросовер Hyundai Ioniq 5.

Фото: caranddriver.com