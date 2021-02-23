В Україні розробили месенджер Kawoon, який вже встиг зібрати $100 тисяч інвестицій

Розробники українського мессенджера Kawoon вважають, що саме користувачі можуть впливати на створення продукту, і запрошують їх долучитися до процесу.

Про це Укрінформу повідомили в компанії Riversoft, яка розробила вітчизняний мессенджер.

«Українці - народ, який звик відкрито висловлювати свою думку, активно впливати на хід подій. Тому ми вирішили дати людям право використовувати їх потенціал і висловити потреби, пов'язані зі сферою спілкування і реалізацією себе в Інтернеті. Бо перебування в Мережі - невід’ємна частина життя кожного з нас», - сказав CEO компанії Riversoft Максим Кучур.

Український мессенджер вже встиг зібрати $100 000 інвестицій – інвестори відзначили якість продукту, акценти на структурованості контенту та захищену систему безпеки інформації. Кількість користувачів месенджера перевищила 10 тисяч, а створених спільнот - понад 2,5 тисяч. Активність постійно зростає, в середньому користувачі публікують близько 2 тисяч дописів щодня.

Команда розробників спілкується з так званими early adopters (ранніми послідовниками) та розглядає кожен відгук та пропозицію.

«Ми надаємо можливість висловитися кожному, і грунтуючись на практичному досвіді користувачів, хочемо створити інструмент, який буде викликати позитивні емоції від щоденного використання», - зазначив Кучур.

За його словами, користувач може впливати на пріоритети в роботі команди шляхом відкритого спілкування, участі в опитуваннях та публічного плану розробки, в якому відображений весь перелік завдань.

Оскільки залученість користувачів в процеси розробки виявилася вищою, ніж можна було уявити, команда створила спільноту Kawoon Creators. В ній збирають блогерів та користувачів, а для найактивніших учасників спільноти розробники створили мітку KFan, яку отримують ті, хто допомагає новим користувачам знайомитися із застосунком та вносить цікаві та корисні пропозиції для розвитку месенджеру. В майбутньому думка членів спільноти буде враховуватися при впровадженні нових можливостей.

Для того, щоб потрапити до спільноти, треба ознайомитися з Kawoon і найголовніше - бути готовими вплинути на розробку месенджера.

Фото: start.kawoon.app