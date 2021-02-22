Hubble показав «Око сатани» у Всесвіті

Телескоп Hubble зробив світлину спіральної галактики NGC 4826, що знаходиться у сузір'ї Волосся Вероніки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє SciTechDaily.

Сама ж галактика розташована за 17 млн світлових років від Землі.

Космічний об’єкт також називають «Око сатани» або «Чорне Око» через темну смугу пилу з одного боку її яскравого ядра.

Фото: ESA/Hubble & NASA

Зазначається, що NGC 4826 відома астрономам своїм дивним внутрішнім рухом. Газ у зовнішніх районах цієї галактики та газ у її внутрішніх районах обертаються в протилежних напрямках, що може бути пов’язаним із недавнім злиттям.

Нові зірки утворюються саме у районі, де й зіштовхуються ці гази, що обертаються в різні боки.

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Відкривачем цього об'єкта є англійський астроном Едвард Піготт, який вперше виявив цей об'єкт у 1779 році.

Як повідомляв Укрінформ, телескоп Hubble зробив світлину двох об'єктів Гербіга-Аро HH46 та HH47, які знаходяться у сузір’ї Вітрила.