Hubble показав скупчення малих чорних дір

Телескоп Hubble зробив світлину концентрацію декількох малих чорних дір у кулястому скупченні NGC 6397, яке знаходиться у сузір'ї Жертовник.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.

Спочатку астрономи очікували побачити велику чорну діру у центрі NGC 6397, проте в реальності виявили концентрацію декількох малих чорних дір.

Кулясті скупчення - це надзвичайно щільні зоряні системи, які , як правило, дуже старі. Кулясте скупчення NGC 6397, що знаходиться в центрі уваги даного дослідження, має майже такий же вік, який і сам Всесвіт.

Зазначається, що це скупчення знаходиться на відстані 7800 світлових років, що робить його одним з найближчих до Землі кулястих скупчень.

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«Ми використовували теорію зоряної еволюції, щоб зробити висновок, що більша частина додаткової маси, яку ми виявили, була в формі чорних дір» - заявив професор із Інституту астрофізики Парижу Гарі Мамон.

Як повідомляв Укрінформ, телескоп Hubble зробив світлину біполярної планетарної туманності M1-63, яка знаходиться у сузір'ї Щита.

Фото: esahubble.org