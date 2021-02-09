Hubble показав туманність із двома зірками та «метеликом»
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Укрінформ
Телескоп Hubble зробив світлину біполярної планетарної туманності M1-63, яка знаходиться у сузір'ї Щита.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.
Така туманність утворюється, коли зірка в її центрі викидає величезну кількість матеріалу із зовнішніх шарів, залишаючи за собою вражаючу хмару газу й пилу.
Вважається, що подвійна система зірок у центрі біполярної туманності здатна створювати пісочний годинник або форми, схожі на метелика, як на цьому зображенні.
Це стає можливим тому, що зірка викидає струмені з високою енергій у напрямку до обох своїх полюсів.
Як повідомляв Укрінформ, телескоп Hubble зробив світлину галактики NGC 1792, яка розташована у сузір'ї Голуба.
Фото: ESA/Hubble & NASA, L. Stanghellini