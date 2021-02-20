У США клонували тварин, які визнані вимираючими

У США вчені успішно клонували вид чорноногого тхора, який визнаний вимираючим.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Black-footed ferret cloning research.

Клонування було проведено з використанням замороженого генетичного матеріалу з заморожених клітин «Вілли», чорноногого тхора, який жив більше 30 років тому. Тхір з'явився на світ у грудні 2020 року.

Cutting-edge science and a blast from the past! Meet Elizabeth Ann. She’s the first-ever cloned black-footed ferret, created from the frozen cells of a ferret that died more than 30 years ago: https://t.co/PJNo7NaFhV



Check the thread for more about Elizabeth Anne! pic.twitter.com/0i85mv9FgH — US Fish and Wildlife (@USFWSMtnPrairie) February 18, 2021

Сурогатною матір'ю стала самка звичайного тхора. Разом з Елізабет Енн на світ з'явився ще один чорноногий тхір (він не вижив), а також двоє звичайних.

Всі чорноногі тхори, які нині живуть у дикій природі, є нащадками семи особин і їх налічується близько 1000.

У зв'язку з цим вчені висловлюють побоювання, що через генетичну схожість весь вид може виявтись беззахисним перед деякими паразитами та інфекціями. Але клонування може допомогти у відновленні популяцій в дикій природі.