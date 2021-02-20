WhatsApp розповість про правила передачі персональних даних

Месенджер WhatsApp ознайомить своїх користувачів з умовами та правилами передачі персональних даних компанії Facebook.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у блозі компанії.

«У найближчі тижні в додатку WhatsApp з'явиться банер із докладною інформацією. У користувачів буде вдосталь часу ознайомитися з нею. Ми також надаємо додаткову інформацію, щоб усунути занепокоєння (щодо передачі персональних даних компанії Facebook – ред.). Нарешті ми почнемо нагадувати людям про те, що вони мають ознайомитися з цими оновленнями й прийняти їх, щоб і надалі користуватися додатком WhatsApp», - зазначається у повідомленні.

У месенджері додають, що хочуть, аби всі користувачі дізналися історію впровадження наскрізного шифрування й переконалися, наскільки WhatsApp дбає про конфіденційність і безпеку своїх користувачів.

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«Зараз ми використовуємо функцію «Статус», щоб доносити свої цінності й новини компанії просто в додатку WhatsApp. Ми не збираємося зупинятися на цьому, адже прагнемо, щоб нас почули», - зазначили у WhatsApp.

Як повідомляв Укрінформ, у січні месенджер WhatsApp відклав до 15 травня початок передачі даних компанії Facebook. Йдеться про передачу реєстраційних даних акаунту, зокрема, номер телефону, дані про транзакції, про взаємодію з іншими користувачами, інформацію про пристрій, IP-адресу тощо.