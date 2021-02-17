У 2023 році планують спустити на воду перше кліматично нейтральне судно

Група компаній Maersk Line - найбільший оператор морських контейнерних перевезень – планує у 2023 році розпочати операції на першому у світі вуглецево-нейтральному судні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Раніше така ціль була поставлена на 2030-й рік.

«Maersk пришвидшує зусилля з декарбонізації морських операцій, випустивши перше у світі вуглецевонейтральне судно в 2023 році», - заявили у компанії.

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Також у компанії додали, що саме судно буде заправлятися метанолом.

За словами гендиректора Maersk Сорена Ску, компанія планує до 2050 року перевести свій флот на тільки вуглецево-нейтральні судна.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Jaguar планує до 2030 року перевести марку Land Rover на повністю електрифіковані транспортні засоби.

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