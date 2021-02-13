Instagram видалятиме акаунти за образи у приватних чатах

Соціальна мережа Instagram видалятиме акаунти користувачів, котрі у приватних повідомленнях використовують "мову ворожнечі", расистські або інші образливі висловлювання.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті Instagram.

На відміну від коментарів під публікаціями, які компанія може модерувати, слідкувати за дотриманням політики мережі у приватних повідомленнях набагато важче. Втім у Instagram хочуть вирішити це питання.

"Сьогодні ми оголошуємо про деякі нові заходи, зокрема видалення облікових записів людей, які надсилають образливі повідомлення, та розробку нових засобів контролю, що допоможуть зменшити кількість образ, які люди отримують у приватних повідомленнях", - заявили в Instagram.

Раніше за порушення правил Instagram блокував користувачів на певний час, однак тепер порушників будуть видаляти з мережі. Адміністратори також слідкуватимуть за тим, щоб такий користувач не міг створити новий акаунт.

Також користувачі Instagram зможуть блокувати приватні повідомлення від акаунтів, на які вони не підписані. Зараз ця функція доступна лише для сторінок компаній та користувачів з великою кількістю підписників.