Вчені виміряли відстань до найвіддаленішого об’єкта Сонячної системи

Група астрономів підтвердила, що космічне тіло FarFarOut є найбільш віддаленим об’єктом у межах Сонячної системи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал New Atlas.

Космічне тіло FarFarOut, яке раніше мало назву 2018 AG37, розташоване на відстані у близько 20 мільярдів кілометрів від Сонця (132 астрономічні одиниці). Для порівняння: Земля знаходиться від Сонця на відстані у 132 рази меншій (1 астрономічна одиниця), а планета Плутон - майже втричі меншій (49 астрономічних одиниць).

Вчені вважають, що ширина об’єкту становить 400 км, що є набагато меншим за розмір офіційно визнаного білого карлика.

Зазначається, що вперше астрономи виявили FarFarOut ще у 2018 році завдяки телескопу Субару японської національної астрономічної обсерваторії. Проте тоді дослідники не змогли встановити точну відстань від Сонця.

Нині науковці планують продовжити дослідження FarFarOut для встановлення більшої кількості характеристик самого космічного об’єкту.

Як повідомляв Укрінформ, група астрономів виявила у центрі галактики Чумацький Шлях залишки наднової зорі Стрілець А Схід.