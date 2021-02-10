Майже 500 «конячок»: Audi представила новий електрокар

Німецька компанія Audi представила новий електричний седан 2022 Audi e-tron GT, який, зокрема, повинен стати конкурентом для автомобілів Tesla Ілона Маска.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал CarBuzz.

Загальна потужність силового агрегату автомобіля становить 469 кінських сил, а крутний момент – 464 Нм. Електрокар може розігнатися до 96 км за годину за 3,9 секунди. При цьому максимальна швидкість не перевищує 245 км за годину.

Зазначається, що у седана також є можливість збільшити потужність до 522 к.с. й крутного моменту 472 Нм.

Водночас, найвищий рівень потужності дорівнює 590 к.с. та 612 Нм. Тоді автомобіль розганятиметься до 96 км за годину за 3,1 секунди, а максимальна швидкість досягатиме 250 км за годину.

За даними компанії, базова версія 2022 Audi e-tron GT може проїхати без підзарядки до 383 кілометрів. У середині електрокара, зокрема, встановлений 25,7-сантиметровий сенсорний дисплей.

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Вартість одного екземпляра розпочинається від 99 900 доларів США. Перші доставки очікуються в США влітку цього року.

Як повідомляв Укрінформ, японська компанія Nissan представила новий автомобіль 2022 Nissan Pathfinder.

Фото: carbuzz.com