Хакери зламали компанію-розробника ігор CD Projekt RED та погрожують «злити» її дані

Хакери зламали компанію-розробника ігор CD Projekt RED та погрожують «злити» її дані

Укрінформ
Хакери зламали польську компанію-розробника ігор CD Projekt RED та отримали доступ до вихідного коду її ігор Cyberpunk 2077 та «Відьмак 3».

Про це компанія CD Projekt RED повідомила у Twitter, де й опублікувала лист від хакерів, які погрожують продати або опублікувати ці дані, передає Укрінформ.

Злочинці заявили, що отримали доступ до вихідного коду ігор Cyberpunk 2077, «Гвинт» «Відьмак 3» та її ще не опублікованої версії для PS5 та Xbox Series S|X.

Також хакери заявляють, що отримали доступ до внутрішньої документації компанії пов'язаної з бухгалтерським обліком та адмініструванням, даних про угоди з інвесторами, документів з юридичного відділу, відділу HR тощо.

Для урегулювання домовленостей хакери дали компанії 48 годин. В іншому разі вони погрожують продати код або опублікувати його онлайн, а також передати корпоративну інформацію журналістам. Однак чого саме хочуть хакери ㅡ у листі не вказано.

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У CD Projekt RED заявили, що не виконуватимуть вимог хакерів, однак попередили, що через цей інцидент в мережі може з'явитися скомпрометована інформація.

Представники компанії заспокоїли своїх колишніх співробітників та заявили, що зараз немає будь-яких підтверджень того, що у хакерів є доступ до їхніх персональних даних.

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