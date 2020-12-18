Sony видалила відеогру Cyberpunk 2077 з PS Store через «глюки»

Sony видалила відеогру Cyberpunk 2077 з PS Store через «глюки»

Укрінформ
Компанія Sony видалила відеогру Cyberpunk 2077 зі свого магазину PlayStation через недоробки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Геймери виявили, що недавно випущена гра Cyberpunk 2077 рясніє помилками і глюками, а також схильна до частих збоїв.

Раніше на цьому тижні розробники гри CD Projekt Red запропонували відшкодування за її покупку. Компанія також зобов'язалася випустити патчі для поліпшення Cyberpunk 2077.

Гру забрали з магазину до майбутніх виправлень, однак поки не ясно, коли саме її буде виправлено ​​і повернуто у PS.

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Cyberpunk 2077 - це довгоочікувана нова франшиза від CD Projekt Red, компанії-творця серії ігор The Witcher, які мали величезний успіх.

У Cyberpunk 2077 гравці потрапляють у злочинний світ, де вони можуть заплатити за поліпшення тіла свого персонажа за допомогою сучасних технологій.

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