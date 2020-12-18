Sony видалила відеогру Cyberpunk 2077 з PS Store через «глюки»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
Геймери виявили, що недавно випущена гра Cyberpunk 2077 рясніє помилками і глюками, а також схильна до частих збоїв.
Раніше на цьому тижні розробники гри CD Projekt Red запропонували відшкодування за її покупку. Компанія також зобов'язалася випустити патчі для поліпшення Cyberpunk 2077.
Гру забрали з магазину до майбутніх виправлень, однак поки не ясно, коли саме її буде виправлено і повернуто у PS.
Cyberpunk 2077 - це довгоочікувана нова франшиза від CD Projekt Red, компанії-творця серії ігор The Witcher, які мали величезний успіх.
У Cyberpunk 2077 гравці потрапляють у злочинний світ, де вони можуть заплатити за поліпшення тіла свого персонажа за допомогою сучасних технологій.