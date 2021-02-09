У Китаї презентували високоефективну систему квантового комп'ютера

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує Сіньхуа.

Нова система Origin Pilot була розроблена з незалежними правами інтелектуальної власності технологічною компанією Origin Quantum, що діє при провідній лабораторії з квантової інформатики Академії наук КНР у місті Хефей.

У компанії заявили, що нова система здійснила ряд проривів у паралельному виконанні завдань квантових обчислень, автоматизованій калібровці квантових чипів і систематичному управлінні квантовими ресурсами.

"Якщо порівняти квантовий чип із серцем людини, то операційна система квантового комп'ютера - це мозок, а програмне забезпечення квантового додатка - плоть і кров", - пояснив академік лабораторії Го Гуанцань.

За його словами, хороша операційна система дозволяє квантовим комп'ютерам працювати більш ефективно і стабільно.

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Відзначається, що нову операційну систему застосують на хмарній платформі квантових обчислень, і вона стане доступною для користувачів усього світу.

Як повідомляв Укрінформ, група японських дослідників з Токійського університету домоглася успіху в розробці першого у світі методу цифрової обробки сигналів, який може сприяти створенню недорогих і невеликих пристроїв для квантової криптографії зв'язку.