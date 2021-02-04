Американська компанія Amazon почала використовувати камери зі штучним інтелектом у мікроавтобусах, які використовуються для доставки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

Камери записують водія транспортного засобу весь час, коли він перебуває за кермом. У компанії стверджують, що ці камери допоможуть посилити безпеку на дорозі, адже вони фіксують, коли водій порушив правила дорожнього року або відволікся, перебуваючи за кермом.

«Ця технологія сповіщуватиме водіїв у режимі реального часу, щоб допомогти їм залишатися в безпеці, коли вони в дорозі», - заявила речниця Amazon Дебора Басс.

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Водночас, самі ж водії та експерти висловили занепокоєння щодо потенціалу посиленого нагляду за роботою працівників та відсутності приватності.

Згідно з внутрішнім регламентом компанії, всі зібрані дані з камер можуть бути використані для прийняття рішення щодо подальшого працевлаштування водія в Amazon.

Як повідомляв Укрінформ, мільярдер Джеф Безос та засновник компанії Amazon залишить посаду гендиректора організації в третьому кварталі 2021 року.

Фото: DPA