Amazon купив 11 літаків Boeing для пришвидшення доставки
Як передає Укрінформ, про це повідомляється у пресрелізі компанії.
«Наша мета - продовжувати надавати послуги споживачам по всій території США - те, чого вони очікують від Amazon, і придбання власного літака є природним наступним кроком до цієї мети. Наявність у нашому зростаючому флоті поєднання орендованих і власних літаків дозволяє нам краще управляти операціями, що, в свою чергу, допомагає нам не відставати від виконання своїх обіцянок клієнтам», - сказала Сара Роудс, віцепрезидент Amazon Global Air.
Таким чином компанії вдалося придбати сім літаків у Delta і чотири літаки - у WestJet. Вони доєднаються до авіапарку Amazon до 2022 року. Усі їх переобладнають з пасажирських у вантажні літаки.
Це вперше, коли Amazon вирішив купити літаки для своїх вантажних перевезень, а не як раніше, взяти у лізинг.