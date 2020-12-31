Amazon купила стартап для подкастів Wondery

Компанія Amazon Джеффа Безоса придбала стартап для подкастів Wondery.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Engadget.

За даними ЗМІ, вартість угоди становить близько 300 мільйонів доларів США. Водночас у Amazon відмовилися оголошувати деталі покупки.

Зазначається, що компанія Безоса ймовірно тепер планує завдяки Wondery створити конкурента для популярної компанії подкастів Spotify.

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«Amazon Music запустив подкасти у вересні 2020 року, і разом із Wondery, ми сподіваємось прискорити ріст та еволюцію подкастів, пропонуючи новий контент ще більшій кількості слухачів по всьому світу, як ми це робимо з музикою», - йдеться у заяві Amazon.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Apple купила стартап Inductiv Inc, що займається машинним навчанням, для покрашення роботи власного голосового асистента Siri.