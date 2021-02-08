Штучний інтелект створює три рекламних ролики за кілька хвилин

Сінгапурський стартап Pencil використовує платформу зі штучним інтелектом для створення рекламних відеороликів в Інтернеті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал BusinessCloud.

Спочатку платформі треба надати деякі дані, які матимуть великий вплив на кінцевий результат відеоролику, серед яких можуть бути світлини товару, логотипи, назва продуктів або послуг, вибір шрифту й інше.

Після отримання «завдання», платформа через декілька хвилин представляє клієнтам три версії рекламних відеороликів, які можуть тривати 6, 10 або 15 секунд.

Якщо клієнту не сподобається жоден із варіантів, то платформа зможе згенерувати нові три варіанти відеороликів.

Підписка на платформу коштує дев’ять тисяч доларів на рік, що дозволяє компаніям отримувати близько 300 відеороликів впродовж одного року.

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«Клієнти змінюються, і ринок еволюціонує, тому гарною звичкою є постійне тестування та вивчення того, що працює», - сказав гендиректор компанії Вілл Ганшелл,

Зазначається, що з початку запуску платформи, вона вже згенерувала понад 5 мільйонів рекламних відеороликів. Серед клієнтів Pencil є компанії L’Oréal, Kelloggs та Unilever.

Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Amazon почала використовувати камери зі штучним інтелектом у мікроавтобусах, які використовуються для доставки.