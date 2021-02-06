Tesla відкрила перший офіс у Румунії

Американська компанія Tesla, що належить Ілону Маску, відкрила свій офіс у столиці Румунії - Бухаресті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Romania Journal.

Зазначається, що Tesla, яка належить одному з найбагатших людей у світі, Ілону Маску, має серйозні інвестиційні плани щодо Румунії.

За даними видання, компанія планує побудувати мережу зарядних станцій Supercharger у кількох румунських містах: Бухаресті, Тімішоарі, Сібіу, Пітешті. До цього переліку також можуть потрапити міста Крайова та Браїла.

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Компанія Ілона Маска вже здійснює подібні інвестиції в сусідніх країнах: Болгарії, Угорщині та Сербії.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Tesla оголосила про запуск заводу з виробництва швидких зарядних станцій Supercharger у китайському Шанхаї.