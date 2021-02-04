Голосовий асистент Alexa будитиме музикою із улюблених фільмів

Голосовий асистент Alexa компанії Amazon відтепер може будити користувачів звуками з їхнього улюбленого фільму.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.

Замість звичайних дратівливих звуків, користувачі можуть попросити Alexa змінити мелодію будильника на звуки з їхніх улюблених фільмів, як, наприклад, «Парк Юрського періоду» або «Гаррі Поттер».

Деякі звуки будуть безкоштовними, у той час, як за інші доведеться заплатити від 1,99 долара США.

Самі ж мелодії можна буде отримати попросивши це зробити самого голосового асистента або завантажити їх на Android додаток Alexa.

В разі користування iOS додатком Alexa, треба буде звернутися до голосового асистента з проханням завантажити їх.

Зазначається, що серед інших нових функцій, Alexa може знайти користувачам найближчий центр для тестування на коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Amazon Джеффа Безоса працює над розробкою нової функції для свого голосового асистента Alexa, яка буде відкривати додатки після голосової вказівки користувача.