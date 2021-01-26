У голосового асистента Alexa з’явилася нова функція

Американська компанія Amazon Джеффа Безоса додала нову функцію для свого голосового асистента Alexa.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.

Нова функція дає Alexa більшу «свободу», зокрема асистент може виключати світло, або термостат, використовуючи зібрану інформацію щодо звичок користувачів та їхніх частих прохань.

Зазначається, що раніше голосовий асистент від Amazon завжди питав дозволу на подібні дії. Відтепер Alexa може робити це самостійно. Водночас у користувачів залишається можливість визначати, що саме Alexa може робити без їхнього дозволу.

Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Amazon Джеффа Безоса працює над розробкою нової функції для свого голосового асистента Alexa, яка буде відкривати додатки після голосової вказівки користувача.