Amazon “навчить” голосового асистента відкривати мобільні додатки

Американська компанія Amazon Джеффа Безоса працює над розробкою нової функції для свого голосового асистента Alexa, яка буде відкривати додатки після голосової вказівки користувача.

Про це повідомляє The Verge.

«Amazon працює над новою функцією для свого голосового асистента Alexa, яка відкриватиме додатки на Android та iOS після голосової вказівки користувача», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нова функція матиме назву Alexa for Apps (Alexa для додатків) і допоможе користувачам не тільки відкривати самі додатки на пристроях з операційною системою Android та iOS, але й виконувати вказівки у самих додатках.

Так, наприклад, користувач може на відстані попросити голосового асистента відкрити соцмережу Twitter і знайти популярні хештеги.

У компанії сподіваються, що завдяки цій функції вона зможе посилити свої позиції на ринку по відношенню до своїх голосових конкурентів Siri від Apple та Google Assistant від Google.