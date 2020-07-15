Amazon запропонував "розумний" кошик для купівлі в магазинах

Візок на колесах Amazon з’явиться у магазинах Лос-Анджелесу пізніше цього року.

Про це повідомляє The Verge.

Девайс має назву Dash Cart і оснащений тачскріном та іншим обладнанням, щоб автоматично визначати продукти, які покупець кладе всередину, а також їх кількість. Як тільки шопінг закінчено, необхідно пройти з візком через спеціальну лінію, яка дозволяє цифровим шляхом розрахуватися за покупки без допомоги касира.

Смарт-кошик використовує комбінацію комп’ютерних алгоритмів та сенсорних датчиків, щоб розпізнати товари. Потім, при виході з магазину через зазначену лінію, сенсори автоматично ідентифікують візок, а оплата здійснюється через кредитну картку, що вказана у акаунті Amazon.

Крім сенсорних технологій, візок має екран вгорі, який дає клієнтам доступ до списку покупок Alexa та змогу змінювати, чи видаляти звідти товари і перевіряти їхню загальну вартість. Візок також буде оснащений сканером купонів, які можна використати під час шопінгу.

Amazon не зазначає, чи буде Dash Cart у вжитку магазинів поза Лос-Анджелесом. Якщо цей девайс буде популярним серед покупців, компанія може розширити сферу його використання у інших закладах.

Фото: Amazon