Бюджетність і бездротова зарядка: Amazon представила два нові планшети

Компанія Amazon Джеффа Безоса представила два нові планшети Fire HD 8 та Fire HD 8 Plus.

Про це повідомляє CNBC.

«Amazon представила два нові планшети Fire з розміром у 20,32 сантиметра і з вартістю від $89,99», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що базова модель Fire HD 8 має швидший процесор та 32Гб пам’яті.

Більш «прокачана» модель Fire HD 8 Plus може заряджатися без допомоги дротів і має більше операційної пам’яті. Вона коштує $109,99.

Доставки обох моделей розпочнуться з 3 червня.

За даними дослідницької компанії IDC, у 2019 році компанія Джеффа Безоса посіла четверте місце за продажами планшетів у світі, пропустивши тільки Huawei, Samsung й Apple.

Зазначається, що вартість планшетів від Amazon є значно нижчою за пристрої від конкурента Apple (329 доларів), натомість товари Apple вважаються більше люксовими.