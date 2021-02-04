Японська авіакомпанія заправляє літаки біопальним зі старих речей

Японська авіакомпанія заправляє літаки біопальним зі старих речей

Укрінформ
Японська авіакомпанія Japan Airlines (JAL) почала використовувати для заправляння літаків біопальне, що виробляється зі старих речей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

У компанії заявили, що вже здійснили перший рейс із пасажирами з аеропорту у Токіо до Фукуоки.

Зазначається, що авіаперевізник об’єднався з іншою японською компанією для того, щоб створити альтернативне джерело енергії, яке виробляє набагато менше викидів, ніж звичайне реактивне пальне.

Компанії розпочали з видобутку бавовни з 250 тис. одиниць старого одягу. Потім вони використовували ферментацію та інші процеси для отримання кінцевого продукту, який є першим японським біореактивним пальним, що відповідає міжнародним стандартам.

Читайте також: Amazon почала використовувати камери зі штучним інтелектом

За словами представника JAL Мацуо Томоко, компанія хоче налагодити міцніші зв'язки з вітчизняними компаніями, щоб забезпечити стабільне постачання біопального в Японії.

Нині авіакомпанії прагнуть скоротити вуглецеві викиди з огляду на жорсткі нові міжнародні правила.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-