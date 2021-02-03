У Туреччині представили безпілотний електроавтобус власної розробки

В Анкарі представили Otonom Atak Electric - перший безпілотний електроавтобус, який був розроблений турецькими інженерами компаній Karsan та ADASTEC.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням офіційний сайт компанії Karsan.

«Споживання чистої енергії зараз є пріоритетом у всьому світі, за цих умов автобус 4-го покоління Otonom Atak Electric стане нашою гордістю. Вітаю Karsan та ADASTEC з цією розробкою», - сказав президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на презентації розробки.

У компанії Karsan наголошують, що автобус Otonom Atak Electric є першим в Європі та США, електричним безпілотним автобусом 4-го покоління.

Турецькі компанії задекларували свою готовність запустити цей автобус у масове виробництво.

Компанія Karsan - відомий в Туреччині виробник автобусів, ADASTEC - турецька технологічна компанія, яка розробила для Otonom Atak Electric програмне забезпечення.

Автобус є унікальним завдяки тому, що працює повністю на електроакумуляторах, на одному заряді може проїжджати 300 км. Місткість автобуса - більше 52 пасажирів.

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Як повідомлялося, безпілотні автобуси вже використовують у США, Китаї, Канаді та Західній Європі, зокрема у ФРН, Фінляндії, Швеції, Естонії, Франції та інших. Здебільшого це невеликі автобуси, місткістю від 6 до 20 пасажирів. Зокрема у серпні 2019 року на Бруклінській військово-морській верфі в Нью-Йорку запустили першу програму курсування безпілотного громадського транспорту. У цьому році екопарком у китайському Ухані почали їздити сучасні екскурсійні автобуси, прибиральні машини й пересувні торгові автомати – усі безпілотні.

Фото: karsan.com