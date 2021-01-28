WhatsApp оновив версію для ПК та браузера

Відтепер користувачам WhatsApp потрібно буде підтвердити свою особистість за допомогою біометричної аутентифікації, щоб зв’язати свій обліковий запис у WhatsApp з додатком на ПК та веб-версією програми.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Engadget.

Компанія, що належить Facebook, додала рівень захисту своїх додатків, щоб обмежити шанси третьої особи пов’язати обліковий запис користувача без його відома чи дозволу.

«Якщо на вашому телефоні увімкнено розблокування по обличчю або відбитках пальців, WhatsApp попросить вас пройти процес аутентифікації, коли ви пов’язуєте свій обліковий запис із програмою на ПК або веб-версією», - йдеться у повідомленні.

Після того як програма підтвердить вашу особу, вам доведеться відсканувати QR-код за допомогою телефону.

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Нова функція біометричної аутентифікації активна за замовчуванням, єдиним способом не проходити її є повне вимкнення розблокування смартфону за обличчям або відбитками пальців.

У компанії зазначили, що в них не буде доступу до біометричних даних користувачів, а процес аутентифікації проходитиме через ОС смартфону.

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Крім того, нова функція WhatsApp працюватиме разом з іншою, яка надсилатиме сповіщення на телефон користувача щоразу, коли хтось увійде в його обліковий запис в Інтернеті чи на комп’ютері.