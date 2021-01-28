Цукерберг хоче деполітизувати стрічку новин Facebook

Засновник і генеральний директор Facebook Марк Цукерберг заявив, що обмірковує шляхи щодо зменшення політичного вмісту у стрічки новин соцмережі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Engadget.

«Люди не хочуть, щоб політика і боротьба домінували під час користування соцмережею», - сказав Цукерберг.

Він також додав, що компанія назавжди зупинить рекомендації груп, які займаються політичними питанням.

Зазначається, що рекомендації політичних груп вже були призупинені до виборів президента США, проте Цукерберг хоче це зробити перманентним на платформі, а не тільки у США.

Глава Facebook не уточнив, як соцмережа буде встановлювати, що є політичним вмістом, проте, водночас наголосив, що не хоче обмежувати можливості користувачів вільно висловлювати свої думки на платформі.

Як повідомляв Укрінформ, влітку минулого року компанія Facebook запустила кампанію з інформування американських громадян про вибори президента в США та додав у соцмережі функцію відключення політичної реклами.