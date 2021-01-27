BMW представив потужний седан
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Укрінформ
Німецький автовиробник BMW представив новий потужний автомобіль 2022 BMW M5 CS.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал CarBuzz.
На автівці встановлений подвійний турбодвигун V8 із потужністю в 627 кінських сил та крутним моментом у 553 Нм.
Седан може розігнатися до 96 км за годину за 2,9 секунд, а його максимальна швидкість становить 306 км/годину.
Зазначається, що автомобіль, який розрахований на 4 людей, доступний у двох кольорах – зеленому й сірому.
Вартість одного екземпляра становить 142 00 доларів США.
Виробництво седана розпочнеться вже у березні цього року, а перші доставки очікуються в США у другій половині 2021 року.
Як повідомляв Укрінформ, німецька компанія Mercedes-Benz представила серійну версію електричного позашляховика Mercedes-Benz EQA.