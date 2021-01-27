BMW представив потужний седан

Німецький автовиробник BMW представив новий потужний автомобіль 2022 BMW M5 CS.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал CarBuzz.

На автівці встановлений подвійний турбодвигун V8 із потужністю в 627 кінських сил та крутним моментом у 553 Нм.

Седан може розігнатися до 96 км за годину за 2,9 секунд, а його максимальна швидкість становить 306 км/годину.

Зазначається, що автомобіль, який розрахований на 4 людей, доступний у двох кольорах – зеленому й сірому.

Читайте також: У Канаді представили концепт гібридного летючого автомобіля

Вартість одного екземпляра становить 142 00 доларів США.

Виробництво седана розпочнеться вже у березні цього року, а перші доставки очікуються в США у другій половині 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, німецька компанія Mercedes-Benz представила серійну версію електричного позашляховика Mercedes-Benz EQA.