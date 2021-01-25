Hubble зробив знімок туманності в сузір'ї Скорпіона
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.
Зазначається, що плоскоподібні оболонки ESO 455-10, які раніше щільно трималися разом як шари центральної зірки, не тільки надають цій планетарній туманності унікального вигляду, а й розкривають інформацію про неї.
Чітка асиметрична дуга над північною стороною туманності є чіткою ознакою взаємодії між ESO 455-10 та міжзоряним середовищем (речовина та поля, що заповнюють простір між зоряними системами в галактиках).
Вважається, що планетарні туманності мають вирішальне значення для «збагачення» галактик, оскільки вони розподіляють свої елементи, зокрема важчі металеві елементи, що утворюються всередині зірки, у міжзоряне середовище, яке з часом сформує наступне покоління зірок.
Фото: NASA