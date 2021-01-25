Hubble зробив знімок туманності в сузір'ї Скорпіона

Телескоп Hubble зробив світлину планетарної туманності ESO 455-10, розташованої в сузір'ї Скорпіона.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.

Зазначається, що плоскоподібні оболонки ESO 455-10, які раніше щільно трималися разом як шари центральної зірки, не тільки надають цій планетарній туманності унікального вигляду, а й розкривають інформацію про неї.

Чітка асиметрична дуга над північною стороною туманності є чіткою ознакою взаємодії між ESO 455-10 та міжзоряним середовищем (речовина та поля, що заповнюють простір між зоряними системами в галактиках).

Вважається, що планетарні туманності мають вирішальне значення для «збагачення» галактик, оскільки вони розподіляють свої елементи, зокрема важчі металеві елементи, що утворюються всередині зірки, у міжзоряне середовище, яке з часом сформує наступне покоління зірок.

Фото: NASA