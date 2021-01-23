В Італії заблокували TikTok після челенджу, в якому загинула дитина

Відомство із захисту персональних даних Італії прийняло рішення заблокувати всі акаунти соціальної мережі TikTok, вік власників яких неможливо точно визначити.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на La Repubblica.

Причиною заборони, яка триватиме до 15 лютого, стала загибель 10-річної дівчинки з Палермо. Рідні знайшли її у ванній непритомною разом зі смартфоном. Передбачається, що вона брала участь у челенджі, який передбачає удушення.

«Управління заборонило TikTok подальшу обробку призначених для користувача даних, для яких немає абсолютної впевненості у віці й, отже, в дотриманні положень, пов’язаних із вимогами до персональних даних», — повідомили у відомстві.

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Нагадаємо: TikTok — популярна соціальна мережа, в якій користувачі діляться короткими відео. Левову частку аудиторії становлять підлітки та діти.