Де у світі потяги найшвидші

Високошвидкісні потяги у Німеччині, Франції, Італії, Іспанії, Японії, Південній Кореї долають за годину 300-360 кілометрів год, а в Китаї - "летять" іще швидше

Найшвидший поїзд у світі не має ні коліс, ні колії - це єдиний у світі комерційний поїзд на електромагнітній подушці, він з'єднує Шанхай з міжнародним аеропортом і з 574 пасажирами долає 30 кілометрів за 7 хвилин, максимально розігнавшись аж до 431 км/год.

За матеріалами ЗМІ та спеціалізованих сайтів